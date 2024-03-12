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В Бийске экстренно эвакуировали учеников школы №40

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В Бийске экстренно эвакуировали учеников школы №40

Причиной ЧП стала чья-то “шутка”

Родителям учеников, обучающихся в школе №40, пришлось заметно поволноваться. Детей экстренно вывели из здания, при этом в чем причина эвакуации – многие не сразу поняли.

Как стало известно “БР”, на электронную почту поступило сообщение о том, что школа №40 якобы заминирована.

Дети и педагогический состав были незамедлительно эвакуированы.

Как сообщили в МУ МВД России “Бийское”, на место прибыли оперативные службы. Кинолог со служебной собакой осмотрел здание и прилегающую территорию. Взрывчатых устройств обнаружено не было.

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Взято отсюда

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