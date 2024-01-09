Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Бийске энергообъекты СГК во время новогодних каникул работали в штатном режиме

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Бийске энергообъекты СГК во время новогодних каникул работали в штатном режиме

В СГК рассказали, что временные неполадки были устранены в короткие сроки

В Бийске все 10 дней новогодних каникул энергообъекты СГК работали в штатном режиме, сообщает СГК.

В компании отметили, что неустойчивая ветреная погода стала причиной нарушения электроснабжения котельных №2,9,37 и 38, из-за чего 2 и 3 января возникали перебои в подаче ресурса потребителям в заречной части города, по ул. 3-я Малоугреневская, а также сел Фоминское и Боровое. Однако временные неполадки в подаче тепла были устранены в короткие сроки. 

Кроме того, на тепловых сетях с 30 декабря по 8 января аварийно-ремонтные бригады устранили 8 незначительных дефектов на квартальных трубопроводах. 

Специалисты СГК напоминают, так как в городе активно работает снегоуборочная техника, то могут быть сдвинуты крышки люков тепловых камер, а это значит, что нужно быть внимательными при передвижении вблизи автодорог.

погода на день , какая погода ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» ведет очистку дорог и тротуаров от снега

09.01.2024

 Новости Алтай

«Сало нажрала, а мы таскать должны». Жительница Барнаула пожаловалась на жестокое обращение с ее мамой в больнице

09.01.2024

 Новости Алтай

На Телецком озере появились ледяные скульптуры природного происхождения. Смотрим фото

09.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле отключили несколько светофоров: их сломал ветер

09.01.2024

 Новости Алтай

Слетел в кювет, но не упал. На алтайской трассе сошел с пути рейсовый автобус (фото)

09.01.2024

 Новости Алтай

Новый год — новые тарифы. В Барнауле растут цены на холодную воду и водоотведение

09.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за температурных качель и сильного ветра

09.01.2024

 Новости Алтай

Региональный маткапитал разрешили тратить на подключение света и воды

09.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском селе подросток отравился угарным газом и умер. Возбуждено уголовное дело

09.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix