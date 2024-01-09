В Бийске энергообъекты СГК во время новогодних каникул работали в штатном режиме

В СГК рассказали, что временные неполадки были устранены в короткие сроки

В Бийске все 10 дней новогодних каникул энергообъекты СГК работали в штатном режиме, сообщает СГК.

В компании отметили, что неустойчивая ветреная погода стала причиной нарушения электроснабжения котельных №2,9,37 и 38, из-за чего 2 и 3 января возникали перебои в подаче ресурса потребителям в заречной части города, по ул. 3-я Малоугреневская, а также сел Фоминское и Боровое. Однако временные неполадки в подаче тепла были устранены в короткие сроки.

Кроме того, на тепловых сетях с 30 декабря по 8 января аварийно-ремонтные бригады устранили 8 незначительных дефектов на квартальных трубопроводах.

Специалисты СГК напоминают, так как в городе активно работает снегоуборочная техника, то могут быть сдвинуты крышки люков тепловых камер, а это значит, что нужно быть внимательными при передвижении вблизи автодорог.

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Взято отсюда