Скорая помощь Фото: t.me/ssmpbiysk

Скорая помощь доставила ребенка в больницу с травмой головы, огромной шишкой на лбу и разбитым носом. ЧП произошло в районе АБ

Маленькая жительница Бийска серьезно пострадал после катания на горке, сообщает телеграм-канал ЧП Бийск. Инцидент произошел в районе АБ. Бригада скорой помощи доставила девочку в больницу с травмой головы, огромной шишкой на лбу и разбитым носом.

Известно, что девочка скатилась с возвышенности в котлован и ударилась о дерево.

В начале января в Бийске установили аншлаги в местах, где подростки получили травмы на горке.

Ранее сообщалось, что двое подростков 10-ти и 15-ти лет катались на тюбингах со снежного склона в лесопарковой зоне Бийска, в квартале АБ. При спуске оба ребенка получили травмы различной степени тяжести. В этом же месте ранее пострадал другой ребенок – 15-летний подросток. Он тоже скатывался со склона.

Взято отсюда