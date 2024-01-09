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В Бийске фельдшер помогла местной жительнице, отбившись от нападения ее брата

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До этого мужчина столкнул в погреб сестру

В Бийске фельдшер помогла местной жительнице, отбившись от нападения ее брата

Сегодня, 9 января, стало известно, что сельчанин из Бийского района напал на 32-летнюю сотрудницу скорой помощи. Медиков мужчина вызывал для своей сестры, которую сам столкнул в погреб.

— Со слов пострадавшей женщины, в погреб ее толкнул брат. Она получила разные телесные повреждения. Предположительно и пациентка, и ее родственник в этот момент были нетрезвые, — пишет «КП-Барнаул» со ссылкой на свои источники.

В итоге фельдшер получила травму ноги, но в погреб не упала. Она выбежала из дома и позвала на помощь водителя. Теперь прокуратура проводит доследственную проверку.

— Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору провести проверку по сообщению о применении насилия к фельдшеру скорой медицинской помощи, прибывшей на вызов, дать оценку исполнению законодательства о здравоохранении. Также по его поручению на контроль поставлены результаты процессуальных проверок, проводимых следственными органами по сообщениям о травмировании местной жительницы и медработника, — прокомментировали в ведомстве.

Сестра нападавшего не осталась без помощи. Медики вернулись и забрали пострадавшую сельчанку в больницу. Об этом пишет станция скорой помощи Бийска в телеграм-канале.

Взято Источник
09.01.2024

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