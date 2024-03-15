В Бийске голосуют пациенты городской больницы, находящиеся в стационаре

Пациенты подавали заявления о голосовании не на своем участке, а по месту пребывания

В Бийске пациенты городской больницы №2, находящиеся на лечении в стационаре, принимают участие в выборах президента России, сообщает медучреждение.

За несколько дней до начала выборов члены УИК собрали заявления от пациентов, желающих проголосовать не на своем избирательном участке, а по месту пребывания.

– В больницу меня положили в понедельник. На днях пришли, спросили, кто желает поучаствовать в выборах, и я написала заявление. Сегодня проголосовала, и всё хорошо. Свой гражданский долг выполнила и очень рада, – рассказала пациентка Елена Г.

В первый день выборов члены участковой избирательной комиссии с переносной урной и в сопровождении наблюдателей посетили пациентов городской больницы №2. Голосование организовано во всех отделениях стационара, кроме реанимации.

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Взято отсюда