В городах Алтайского края, в том числе в Барнауле, Бийске и Рубцовске, открыли новогодние городки. Однако из-за погоды не все планы по строительству объектов удалось осуществить

В Бийске и Рубцовске открыли новогодние городки.

Так, 28 декабря главную елку Бийска зажгли на Петровском бульваре. На открытии выступили творческие коллективы и артисты города, сообщил глава наукограда Виктор Щигрев в Telegram.

“Теперь главная зеленая красавица и сам ледовый городок в вечернее время будут переливаться яркими красками и тем самым радовать бийчан и гостей города”, – добавил он.

В Рубцовске елку открыли 29 декабря. Глава города Дмитрий Фельдман отметил, что снежный городок в этом году не удалось построить “по понятным причинам”. Об этом он рассказал в Telegram.

“Мы постарались создать для всех рубцовчан уютную и праздничную атмосферу. В этом году у нас на площади появились и новые яркие арт-объекты, например, символ 2024 года – дракон”, – отметил Фельдман.

Ранее, 29 декабря, в Барнауле открыли главную елку на площади Сахарова.

Взято отсюда