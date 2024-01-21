реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Бийске ищут 18-летнего подростка, который уехал 31 декабря к дедушке и пропал

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Бийске ищут 18-летнего подростка, который уехал 31 декабря к дедушке и пропал

С 31 декабря о местонахождении подростка ничего неизвестно

В Бийске волонтеры отряда “СпасАлтай22” разыскивают 18-летнего подростка, местонахождение которого неизвестно с 31 декабря 2023 года.

Сафаров Руслан 18 лет. Уехал из дома по адресу с. Соузга Майминский район к дедушке в Бийск, ул. Красная 81/1 и до настоящего времени местонахождение неизвестно.

Фото: “СпасАлтай22” Отделение Национального центра

Приметы: рост 170 – 175 см, худощавого телосложения, волосы темные.

Был одет: шапка черного цвета, штаны черные с лампасами, куртка черная,  кроссовки белого цвета.

Всем людям владеющим информацией, огромная просьба связаться по номеру телефона указанном в ориентировке.

погода на 3 , погода дня гисметео ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Кардиолог рассказала, при каком условии может произойти разрыв сердца

21.01.2024

 Новости Алтай

Кому ни в коем случае нельзя есть творог: объясняют врачи

21.01.2024

 Новости Алтай

Карательная гинекология или шанс поднять рождаемость? Врачи — о предложении Минздрава проверять женское здоровье с 13 лет

21.01.2024

 Новости Алтай

«Русского человека, если он рвется на отдых, сложно чем-то сбить с пути». Сергей Жигунов — о каникулах, которые он провел на даче в Крыму

21.01.2024

 Новости Алтай

Скандал с домогательствами и внебрачный ребенок: куда пропал самый смазливый «кадет» Александр Головин

21.01.2024

 Новости Алтай

Пассажирский самолет с россиянами разбился в Афганистане. Он летел в Москву

21.01.2024

 Новости Алтай

«Тело скажет спасибо, если выбросите»: диетолог назвала популярные и самые вредные «мусорные» продукты

21.01.2024

 Новости Алтай

«Хочется увидеть своих детей». Как живет красотка, которой плеснули в лицо серной кислотой и лишили зрения

21.01.2024

 Новости Алтай

Бийчане беспокоятся, кто напрашивается в их квартиры проверить счетчики

21.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске