В Бийске из-за ремонтных работ и обрезки веток по ряду адресов отключат свет

На участках будут идти плановые работы

В Бийске 26 февраля по нескольким адресам отключат электроэнергию в связи с плановыми работами, сообщает администрация.

Так, в связи с обрезкой веток с 08:30 до 17:00 часов будет отключена электроэнергия по:

ул. Иркутская, 34 – 52,

ул. Ростовская, 43 – 130,

ул. Худоногова, 48 – 69,

ул. В-Сибирская, 56а – 161,

пер. Муромцевский, 47 – 57,

пер. Литейный, 42 – 72,

ул. Сибирская, 41 – 114,

пер. Мичуринский, 54 – 67,

ул. Л. Толстого, 47 – 100б,

ул. Кузнецкая, 20 – 34,

ул. Ленина, 53 – 63,

пер. Ручейный, 13 – 17а,

пер. Цеховой, 1 – 16а,

пер. Фабричный, 1, 2,

ул. Короткая, 1 – 14,

пер. Непроездный, 1 – 6 (МЭС).

С 08:30 до 16:30 часов, в связи с выполнением ремонтных работ света не будет по:

ул. Метелева, 42 – 61,

ул. Шевченко, 39 – 45,

ул. Михайлова, 34,

пер. Песчаный, 50 – 60, Кавказская кухня (МЭС).

С 13:00 до 17:00 часов, в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия по:

пер. Красноярский, 24а – 55,

ул. Краснооктябрьская, 113 – 192,

ул. М. Горького, 177 – 196а,

ул. Садовая, 58,

ул. Красильникова, 227/1, 227/2,

КНС-Октябрь,

Котельная № 30,

ЦТП-1,2 (МЭС).

Также с 08:00 до 17:00 часов, в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия по ул. Машиностроителей, 23, 27, Детский сад, ГСК “Зеленый клин”, ул. Советская, 212 школа № 17 (МЭС).

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Взято отсюда