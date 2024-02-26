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В Бийске из-за ремонтных работ и обрезки веток по ряду адресов отключат свет

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В Бийске из-за ремонтных работ и обрезки веток по ряду адресов отключат свет

На участках будут идти плановые работы

В Бийске 26 февраля по нескольким адресам отключат электроэнергию в связи с плановыми работами, сообщает администрация.

Так, в связи с обрезкой веток с 08:30 до 17:00 часов будет отключена электроэнергия по:

  • ул. Иркутская, 34 – 52,
  • ул. Ростовская, 43 – 130,
  • ул. Худоногова, 48 – 69,
  • ул. В-Сибирская, 56а – 161,
  • пер. Муромцевский, 47 – 57,
  • пер. Литейный, 42 – 72,
  • ул. Сибирская, 41 – 114,
  • пер. Мичуринский, 54 – 67,
  • ул. Л. Толстого, 47 – 100б,
  • ул. Кузнецкая, 20 – 34,
  • ул. Ленина, 53 – 63,
  • пер. Ручейный, 13 – 17а,
  • пер. Цеховой, 1 – 16а,
  • пер. Фабричный, 1, 2,
  • ул. Короткая, 1 – 14,
  • пер. Непроездный, 1 – 6 (МЭС).

С 08:30 до 16:30 часов, в связи с выполнением ремонтных работ света не будет по:

  • ул. Метелева, 42 – 61,
  • ул. Шевченко, 39 – 45,
  • ул. Михайлова, 34,
  • пер. Песчаный, 50 – 60, Кавказская кухня (МЭС).

С 13:00 до 17:00 часов, в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия по:

  • пер. Красноярский, 24а – 55,
  • ул. Краснооктябрьская, 113 – 192,
  • ул. М. Горького, 177 – 196а,
  • ул. Садовая, 58,
  • ул. Красильникова, 227/1, 227/2,
  • КНС-Октябрь,
  • Котельная № 30,
  • ЦТП-1,2 (МЭС).

Также с 08:00 до 17:00 часов, в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия по ул. Машиностроителей, 23, 27, Детский сад, ГСК “Зеленый клин”, ул. Советская, 212 школа № 17 (МЭС).

 

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Взято отсюда

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