В Бийске из-за ремонтных работ и обрезки веток по ряду адресов отключат свет

На участках будут идти плановые работы
В Бийске 26 февраля по нескольким адресам отключат электроэнергию в связи с плановыми работами, сообщает администрация.
Так, в связи с обрезкой веток с 08:30 до 17:00 часов будет отключена электроэнергия по:
- ул. Иркутская, 34 – 52,
- ул. Ростовская, 43 – 130,
- ул. Худоногова, 48 – 69,
- ул. В-Сибирская, 56а – 161,
- пер. Муромцевский, 47 – 57,
- пер. Литейный, 42 – 72,
- ул. Сибирская, 41 – 114,
- пер. Мичуринский, 54 – 67,
- ул. Л. Толстого, 47 – 100б,
- ул. Кузнецкая, 20 – 34,
- ул. Ленина, 53 – 63,
- пер. Ручейный, 13 – 17а,
- пер. Цеховой, 1 – 16а,
- пер. Фабричный, 1, 2,
- ул. Короткая, 1 – 14,
- пер. Непроездный, 1 – 6 (МЭС).
С 08:30 до 16:30 часов, в связи с выполнением ремонтных работ света не будет по:
- ул. Метелева, 42 – 61,
- ул. Шевченко, 39 – 45,
- ул. Михайлова, 34,
- пер. Песчаный, 50 – 60, Кавказская кухня (МЭС).
С 13:00 до 17:00 часов, в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия по:
- пер. Красноярский, 24а – 55,
- ул. Краснооктябрьская, 113 – 192,
- ул. М. Горького, 177 – 196а,
- ул. Садовая, 58,
- ул. Красильникова, 227/1, 227/2,
- КНС-Октябрь,
- Котельная № 30,
- ЦТП-1,2 (МЭС).
Также с 08:00 до 17:00 часов, в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия по ул. Машиностроителей, 23, 27, Детский сад, ГСК “Зеленый клин”, ул. Советская, 212 школа № 17 (МЭС).
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Взято отсюда