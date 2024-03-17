В Бийске избирателей встречают кашей, песнями, блинами

Последний день выборов выпал на окончание масленичной недели

На многих избирательных участках удалось совместить проводы зимы и самое значимое политическое событие года — выборы президента России. В помещении — кабинки для голосования, умные урны КОИБы, за порогом — широкие гулянья.

В 2024 году выборы совпали с Масленицей. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

В школе №20 устроили настоящий праздник и для учеников, и их родителей, и для тех, кто выбрал для голосования последний день выборов. Гостей встречают ростовыми куклами, ароматно дымящейся полевой кухней и традиционными русскими забавами — такими, как, например, перетягивание каната.

В 2024 году выборы совпали с Масленицей. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Больше всего такому досугу, конечно, рады ребята. Но и взрослые вспоминают, как в молодые годы не прочь были помериться, кто кого. Восстановить силы можно тут же — горячая каша с мясом — для всех желающих.

В 2024 году выборы совпали с Масленицей. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

В Городском Дворце культуры работает небольшая ярмарка. Как и в советские годы, в дни выборов на участках можно купить пирожные и лимонад — любимое лакомство детей. Рядом люди постарше вспоминают, как в былые годы на участках можно было раздобыть дефицитное «бархатное».

В 2024 году выборы совпали с Масленицей. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

С учетом того, что россияне в эти дни отмечают Масленицу, блины тоже не забыли. Есть на все вкусы: с творогом, с мясом, с ветчиной и сыром.

В 2024 году выборы совпали с Масленицей. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

На площади перед Дворцом — музыка. Тут гостей встречают под звуки гармони румяные барыни. Без улыбки мимо на пройти. А тем, кто хочет закрепить радостное настроение, – прямой путь к киоску со сладкой ватой.

В 2024 году выборы совпали с Масленицей. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

«Блинная» тема в воскресенье вообще на многих участках. На них, например, зовут и в школу №19, а в Центре общественных объединений (он же – Дом учителя) гостей встречали еще и песнями.

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Взято отсюда