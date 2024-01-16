В Бийске изъяли первую в этом году фальшивую пятитысячную купюру

По данному факту возбуждено уголовное дело

Правоохранители Бийска изъяли первую в этом году поддельную банкноту номиналом 5000 рублей, сообщает МУ МВД России “Бийское”.

По информации, фальшивая купюра номиналом 5000 рублей оказалась в кассе сотрудника центра приема платежей.

“Оператор не заметила, что один из посетителей рассчитался подделкой. Это выявил работник службы инкассации во время пересчета денежных средств”, – отметили в ведомстве.

Результаты экспертизы показали, что на денежном билете отсутствуют защитные знаки, изготовлен он с помощью струйной печати. Полицейские изъяли фальшивую банкноту.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ “Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг”.

Отметим, что в прошлом году на территории Бийска было изъято 6 фальшивых купюр.

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Взято отсюда