ДТП в Бийске Фото: Госавтоинспекция МУ МВД России "Бийское"

Пострадавшая девочка получила в результате ДТП серьезные травмы: ее госпитализировали в Городскую детскую больницу Бийска

29 декабря в 15.15 в Бийске в районе дома на ул. Мерлина, 56 сбили 13-летнюю девочку, сообщает Госавтоинспекция МУ МВД России “Бийское”.

Предварительно, 51-летняя женщина-водитель на автомобиле Nissan Tiida Latio сбила ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка получила травмы, ее госпитализировали в больницу.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка: устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее сообщалось, что в Барнауле автобус сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе.

Взято отсюда