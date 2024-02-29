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В Бийске жители 14 домов будут ощущать снижение параметров теплоснабжения

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В Бийске жители 14 домов будут ощущать снижение параметров теплоснабжения

На участках будут идти ремонтные работы

29 февраля в Бийске аварийно-ремонтные бригады СГК будут устранять повреждения на тепловых сетях. Из-за этого жители 14 домов сегодня днем могут ощущать снижение параметров теплоснабжения.

Кроме того, специалисты проведут мероприятия на оборудовании Котельной №44, которые повысят надежность теплоснабжения потребителей. Для выполнения работ потребуется временное ограничение подачи ресурсов.

Адреса объектов, которых коснется отключение:

  • ул. Короленко, 33, 35, 37, 41/1, 41/1а, 41/3,
  • пер. Литейный, 25,
  • пер. Мичуринский, 34,
  • пер. Сухой, 1, 2,
  • ул. Кулундинская, 25,
  • ул. Воинов-интернационалистов, 85, 98,
  • ул. Красная, 91,
  • ул. Социалистическая, 106, 110, 108.

Завершить все работы планируется не позднее 16:00 часов.

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Взято отсюда

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