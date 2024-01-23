Здание бывшего кинотеатра "Алтай" Фото: Сергей Кулыгин, БР

Сейчас на участке, где располагается здание, идет подготовка к работам по демонтажу. Они должны быть завершены в конце лета 2024 года

В Бийске к осени демонтируют здание бывшего кинотеатра “Алтай” (ул. Ленина, 252), сообщает “Бийский рабочий”.

Сейчас на месте уже поставили столбы и установили сигнальные ленты. Скоро здесь появится забор.

Бийчане давно просят городские власти обратить внимание на “заброшку” прямо в центре города, однако у данного здания есть собственник. Еще в 2010-х здание пытались продать за 25 млн рублей, однако найти покупателя долгое время не удавалось. В 2020 году участок вместе со зданием приобрела бийская строительная компания, а позже стало известно, что здесь появится 16-этажный дом.

Подрядчик должен в августе завершить демонтажные работы. Сейчас новый собственник работает над проектом будущего дома. На строительство многоэтажки, по предварительной оценке, потребуется чуть более двух лет.

Отметим, что кинотеатр пережил и пожар, и несколько периодов закрытия. Окончательно кинотеатр закрылся в 2006 году.

Взято отсюда