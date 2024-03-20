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В Бийске квартира вспыхнула после того, как ребенок поиграл в телефон на зарядке

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Одна женщина пострадала при пожаре и попала в больницу

В Бийске квартира вспыхнула после того, как ребенок поиграл в телефон на зарядке

Эксперты советуют не играть в игры во время зарядки устройства

В Бийске 19 марта в одной из квартир на улице Советская произошел пожар. Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, причиной возгорания могло стать то, что ребенок играл в телефон, когда тот заряжался. В результате ЧП пострадала женщина.

По данным спасателей, маленький мальчик сел поиграть в телефон, когда тот стоял на зарядке. Само зарядное устройство было подключено к сети с помощью удлинителя. В какой-то момент удлинитель вспыхнул, и пламя перекинулось на вещи на кухне.

Из горящей квартиры успели выйти три человека, в том числе один ребенок, но в одной из комнат квартиры оставалась пожилая женщина. Когда спасатели прибыли на место ЧП, пожар распространился на площади около трех квадратных метров, было сильное задымление. Пожилую женщину эвакуировали с помощью спасательной маски, еще два человека на втором этаже боялись выйти в подъезд из-за задымления и ждали пожарных.

На место была вызвана скорая помощь. Пострадавшая с легкой степенью тяжести отравления доставлена в горбольницу № 2. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и девять человек.

Предварительно установлено, что пожар мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Уже не раз спасатели предупреждали о том, что нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы, в том числе зарядки от мобильных телефонов. Как пояснил «Комсомолке» мастер по ремонту мобильных устройств из Барнаула Даниил, когда заряжается телефон, им нельзя активно пользоваться.

– Игры – это серьезная нагрузка на внутренний процессор, от чего он нагревается. Вдобавок ко всему нагревается и аккумулятор. При высокой температуре батарея вашего телефона просто может не выдержать и вздуться. А если вы до этого момента уронили телефон, то у него может отойти шлейф от аккумулятора, и когда вы подключите гаджет к зарядному устройству, он может воспламениться. Случаи такие не частые, и в большинстве из них телефон подлежит восстановлению, но лучше быть осторожнее. Также нельзя активно пользоваться телефоном на улице при сильной влажности – из-за этого тоже может быть серьезный сбой. А заряжать телефон лучше всего до 100%, чтобы не было перепадов напряжения, – пояснил специалист.

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Взято отсюда
20.03.2024

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