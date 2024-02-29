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В Бийске легковушка насмерть сбила 66-летнюю женщину

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В Бийске легковушка насмерть сбила 66-летнюю женщину

ДТП. Авария. Аварийный знак Фото: pixabay

По предварительной информации, пожилая женщина переходила дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП она скончалась на месте

В Бийске 29 февраля легковушка “Шевроле Ланос” насмерть сбила пожилую женщину. Она скончалась до приезда скорой помощи, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

ДТП произошло в 11.26 на улице Сенной в районе дома №124. Предварительно, 69-летний водитель наехал на женщину, когда та переходила проезжую часть в неустановленном месте.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Барнауле утром 28 февраля на улице Взлетной сбили 55-летнего мужчину. Предварительно, пешеход переходил на зеленый знак светофора. В результате ДТП мужчина получил травмы, его доставили в больницу.

Взято отсюда

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