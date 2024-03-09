ДТП в Бийске Фото: кадр видео t.me/biworkBMG

Машина резко тронулась с места и протаранила соседние автомобили. Авария случилась во дворе многоквартирного дома на Фрунзе

В Бийске днем 8 марта во дворе многоквартирного дома на ул. Фрунзе произошло массовое ДТП, сообщает “Бийский рабочий”.

Бийчанка за рулем иномарки, выезжая с парковки, задним ходом врезалась в несколько автомобилей. На кадрах видно, что водитель резко тронулась с места и протаранила соседние машины.

Ранее в Барнауле ребенок угнал автомобиль и устроил массовое ДТП.

Взято отсюда