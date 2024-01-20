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В Бийске лишенный прав водитель устроил пьяную езду на дороге

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В Бийске лишенный прав водитель устроил пьяную езду на дороге

Фото: unsplash.com

Сотрудники городского отдела вневедомственной охраны во время ночного дежурства заметили автомобиль, который совершал опасные маневры на дороге

В Бийске сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, во время патрулирования на улице Туркменской росгвардейцы заметили серебристую Ладу, водитель которой опасно маневрировал, грубо нарушая правила дорожного движения.

Сотрудники Росгвардии остановили правонарушителя, заблокировав его на дороге. Как выяснилось, за рулем ВАЗ-2114 находится 32-летний житель пригородного поселка Заря. Ранее он был лишен прав за пьяную езду.

Росгвардейцы передали задержанного наряду дорожно-патрульной службы.

Оказалось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит уголовное преследование и конфискация автомобиля.

Ранее сообщалось , что у жительницы Алтая конфисковали Toyota Camry из-за пьяной езды мужа.

Взято отсюда.

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