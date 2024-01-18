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В Бийске матери отчаянно подрались из-за детских качелей

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В Бийске матери отчаянно подрались из-за детских качелей

Общение. Качели. Подруги. Друзья Фото: Unsplash.com

Одна из участниц конфликта принялась душить незнакомку и остановилась лишь тогда, когда та захрипела. Свидетели это подтвердили

Обычные детские качели стали причиной угроз убийством, вырванных волос и кровоизлияний. Две бийчанки не на шутку поругались на детской площадке, пишет “Бийский рабочий”.

Дочь одной из женщин рассказала маме, что, когда они с подружкой качались, к ним подошла незнакомка и якобы за волосы стащила ее с качелей, чтобы освободить место для своего сына. Мама девочки пошла на улицу разбираться с женщиной.

Та же в свою очередь уверяет, что ребенка не трогала, лишь сделала замечание из-за мата со стороны детей и вместе с сыном ушла.

Потом мама девочки подошла к ней и, по ее словам, попросила извиниться перед дочкой, на что услышала в ответ от женщины, что та подобного делать не собирается. Тогда бийчанка схватила незнакомку за волосы, повалила спиной на лавку и начала бить головой о сидение.

Взято отсюда

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