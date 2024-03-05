Скорая помощь Фото: t.me/ssmpbiysk

Имеющиеся в распоряжении скорой помощи носилки рассчитаны максимум на 180 кг, а жесткие носилки в автомобиль не закатить

В Бийске медики скорой помощи вызвали подмогу для госпитализации тяжелой пациентки, рассказали на городской станции скорой помощи.

Жительницу Бийска с воспалением желчного пузыря и низким давлением необходимо было оперативно доставить в больницу. Однако вес женщины превышал 200 кг, что не позволяло это сделать на автомобиле скорой: машины не приспособлены для транспортировки пациентов с таким весом.

“В нашей практике неоднократно возникали аналогичные ситуации. Например, в прошлом году, чтобы доставить в больницу женщину с экстремальным весом почти 400 килограммов, обращались за помощью к спасателям. На этот раз действовали совместно с коллегами. В городской больнице № 2 выделили сантранспорт и усиленные металлические носилки”, – рассказал главный врач ССМП Бийска Алексей Карнаухов.

Женщину в сопровождении реанимационной бригады благополучно доставили в ЦГБ. В этот же день ее прооперировали.

Ранее медики скорой помощи приняли роды у 25-летней жительницы Зонального района по дороге в больницу.

Взято отсюда