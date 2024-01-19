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В Бийске медики «скорой» по дороге на вызов оказали помощь попавшим в ДТП

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В Бийске медики «скорой» по дороге на вызов оказали помощь попавшим в ДТП

Авария произошла буквально на их глазах

В Бийске медики скорой помощи ехали на вызов и стали свидетелями аварии: автомобиль, двигаясь по улице Иртышской, врезался в столб. Оперативно связавшись с диспетчерской, сотрудники скорой помощи попросили направить на свой вызов другую бригаду, а сами начали оказывать помощь пострадавшим, сообщает Станция скорой медицинской помощи Бийска.

– Бригада сработала грамотно и профессионально. В ДТП пострадали два человека. В состоянии средней степени тяжести пациенты были доставлены в медицинское учреждение, – рассказал главный фельдшер Станции скорой медицинской помощи Бийска Максим Максимкин.

Пациенту, который изначально вызывал «скорую», медицинская помощь оказана своевременно.

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Взято отсюда

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