В Бийске мобильная бригада выезжает в организации для медосмотра пациентов

В городской больнице № 2 сформирована мобильная бригада, которая выезжает для проведения медицинских осмотров

В Бийске можно пройти диспансеризацию прямо на работе, сообщает городская больница №2. Так, в больнице сформирована мобильная бригада, которая выезжает для проведения медицинских осмотров.

– Заботу о здоровье своих сотрудников работодатели нашего города проявляют с каждым годом всё больше. Уверены, что список предприятий и организаций, куда направится наша мобильная бригада, расширится. Мы готовы к сотрудничеству, – рассказала заместитель главного врача ГБ № 2 по поликлинике Майя Букова.

Так, на прошлой неделе бригада медиков работала на базе АГГПУ имени В.М. Шукшина. За 3 дня диспансеризацию здесь прошли более 100 человек.

При необходимости прошедших первый этап диспансеризации направят на второй этап в поликлинику.

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Взято отсюда