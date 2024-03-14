В Бийске может появиться ТЦ рядом с новым микрорайоном на Зеленке

Муниципалитет выставил на торги два участка

Администрация Бийска выставила на аукцион два участка, которые расположены рядом с территорией застройки района 16А.

Участки расположены ближе к реке. Площадь одного из них составляет 2776 кв. м, другого – 2213 кв. м.

Фото: Яндекс.Карты

В сопроводительной документации указано, что использовать один из них можно для размещения торгово-развлекательных центров и комплексов, магазинов, рынков, предприятий общественного питания, обеспечение дорожного отдыха, складов и прочего, а другой – например, под стоянки или гаражи.

Участки сдаются в аренду на 30 месяцев с размером ежегодной платы в 300 тыс. руб. и 353 тыс. руб.В течение этого времени на них должны появиться объекты.

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Взято отсюда