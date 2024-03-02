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В Бийске можно купить косметику мирового уровня от местных производителей

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В Бийске можно купить косметику мирового уровня от местных производителей

В Бийске появился фирменный магазин холдинга «Две Линии-АЛТЭЯ», в котором можно приобрести косметику и продукты функционального питания

«Две Линии», одна из ведущих косметических компаний России была основана в Бийске в 1999 году. Работа началась с выпуска всего двух продуктов: средства для удаления бородавок и папиллом «Суперчистотело» и средства для восстановления натурального цвета волос «Антисильверин».  

За 25 лет было налажено производство почти 400 наименований собственной косметической продукции и средств бытовой химии на основе уникальных рецептур; созданы новые производственные площадки и лаборатории для тестирования своей продукции и товаров контрактного производства. 15 лет назад на базе «Двух линий» была создана пищевая производственная площадка «АЛТЭЯ». «АЛТЭЯ» и «Две линии» — это красота и здоровье, которые вдохновляют коллектив на создание новых видов продукции, несущих в себе частичку Алтая.

Магазин косметики и продуктов функционального питания холдинга «Две Линии-АЛТЭЯ» Фото: предоставлено рекламодателем

Накануне своего 25-летия холдинг «Две Линии-АЛТЭЯ» сделал жителям города отличный подарок – собственный магазин косметики и продуктов функционального питания. Только здесь Вы сможете приобрести полный ассортимент продукции по самым выгодным ценам: 
•    Натуральная Anti-age* косметика, не имеющая аналогов на российском рынке
•    Косметические средства на основе мировых beauty*-трендов
•    Детская и подростковая косметика
•    Средства гигиены полости рта
•    Функциональные пищевые добавки на растительной основе
•    Биологически активные добавки. 

Магазин косметики и продуктов функционального питания холдинга «Две Линии-АЛТЭЯ» Фото: предоставлено рекламодателем

За каждым продуктом стоит кропотливая работа десятков специалистов-технологов как в России, так и за рубежом. Собственные лаборатории позволяют совершенствовать лучшие алтайские рецепты и создавать уникальные продукты для любого возраста и типа кожи.

В фирменном магазине холдинга Вы сможете получить профессиональную консультацию специалистов компании по всему ассортименту, а также протестировать косметику перед покупкой. Здесь же можно приобрести праздничные наборы косметики для родных и близких, подарочные сертификаты доступных номиналов и дополнительные материалы по продукции.    

Магазин косметики и продуктов функционального питания холдинга «Две Линии-АЛТЭЯ» Фото: предоставлено рекламодателем

Работаем для Вас с понедельника по субботу с 9:00 до 19:00 по адресу: город Бийск, ул. Социалистическая, 11 (ост. «Теплицы»). Будем рады видеть вас в первом фирменном магазине «Красота & Здоровье»! 
БАД. Не является лекарственным средством. 2024г.
Anti-age*-анти эйдж-антивозрастной
beauty*-бьюти-красота

Реклама. ИП Теплов Владимир Александрович ИНН 222700368793. Erid: LjN8K74PX
 

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Взято отсюда

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