Школа Фото: Правительство Алтайского края

Предоставляет единовременные выплаты управление образования. На них могут претендовать педагоги, которые только отучились и еще нигде не трудоустраивались

В Бийске молодые педагоги будут получать единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, сообщает “Бийский рабочий”. Такие меры призваны материально поддержать специалистов и “закрепить” их в системе образования города.

Отметим, что постановление о назначении выплаты в администрации города подготовили еще в 2020 году. Тогда размер выплаты составлял 20 тысяч рублей. В марте 2024 года в документ внесли правки и повысили размер выплаты до 50 тысяч рублей.

Право на получение денег имеют педагоги, которые окончили полный курс по очной форме обучения в учреждении высшего или среднего профессионального образования, успешно прошли итоговую аттестацию, получили диплом и в тот же год впервые устроились на работу в образовательное учреждение, подведомственное городскому управлению образования.

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Взято отсюда