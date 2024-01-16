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В Бийске на 2024 год запланировано открытие кванториума

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В Бийске на 2024 год запланировано открытие кванториума

За два года с федеральной поддержкой в Алтайском крае капитально отремонтируют восемь школ

На оперативном совещании в правительстве края под руководством губернатора Виктора Томенко обсудили реализацию в регионе проекта модернизации школьных систем образования, сообщает пресс-служба губернатора.

Губернатор отметил, что в крае сохраняется большой запрос на ремонт образовательных учреждений, среди которых и детские сады, и школы, и организации дополнительного образования.

“Благодаря федеральной поддержке – проекту “Модернизация школьных систем образования” – в плане капремонтов стоит 14 школ, 8 из которых планируется сделать за два года: 2024-2025-й. Общий объем финансирования – больше 1 млрд руб.” – отметил глава региона.

В ходе совещания Томенко обратил внимание профильного министерства на необходимость тщательной проверки проектно-сметной документации.

“В рамках нацпроекта “Образование” – по которому на наш край заложено еще около 1 млрд руб. – нам необходимо завершить строительство 4 школ. Кроме того, планируется провести большую работу по оснащению образовательных организаций необходимым оборудованием, – подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что на этот год планируется открытие 73 «Точек роста» и 3 кванториумов: одного – в Бийске, двух – в Барнауле. Также средства заложены и на приведение в порядок спортзалов, создание спортклубов в школах.

Кроме того, в рамках еще одного федерального проекта планируется отремонтировать среднюю школу №2 в Кулундинском районе и центр творчества в Целинном районе.

“Обязательно в течение года будем работать над расширением наших возможностей по приведению в порядок образовательных учреждений. Речь и о привлечении федеральных средств, но и о выделении собственных, краевых ресурсов. Заявок из муниципалитетов у нас очень много, и я сам и во время командировок, и во время анализа ситуации другими способами прекрасно вижу все слабые места — будем помогать”, – заверил Виктор Томенко.

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Взято отсюда

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