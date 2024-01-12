В Бийске на АБ появятся новые знаки запрета остановки

Их установят возле гостиничного комплекса “Северо-Восток”

В Бийске 1 февраля 2024 года по адресу: ул. Александра Радищева, д. 20/1 (возле гостиничного комплекса “Северо-Восток”) установят несколько дорожных знаков, сообщает администрация Бийска в своем телеграм-канале.

Так, на подъезде к комплексу появятся знаки: “Остановка запрещена”, “Зона действия 10 м” и “Работает эвакуатор”.

Это нужно для того, чтобы обеспечить доступ автомобилей для коммунального и транспортного обслуживания объекта.

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Взято отсюда