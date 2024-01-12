Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Бийске на АБ появятся новые знаки запрета остановки

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Бийске на АБ появятся новые знаки запрета остановки

Их установят возле гостиничного комплекса “Северо-Восток”

В Бийске 1 февраля 2024 года по адресу: ул. Александра Радищева, д. 20/1 (возле гостиничного комплекса “Северо-Восток”) установят несколько дорожных знаков, сообщает администрация Бийска в своем телеграм-канале.

Так, на подъезде к комплексу появятся знаки: “Остановка запрещена”, “Зона действия 10 м” и “Работает эвакуатор”.

Это нужно для того, чтобы обеспечить доступ автомобилей для коммунального и транспортного обслуживания объекта.

погода в москве , точная погода на 10 дней ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Спорт

В Барнауле продолжается реализация проекта «Зимний дворовый инструктор»

12.01.2024

 Новости Алтай

Пять работящих узбеков. Жители алтайского села подняли скандал из-за мигрантов: что с ними теперь

12.01.2024

 Новости Алтай

Полуразрушенные дома в Рубцовске наконец отремонтируют: новые подробности в скандальном деле УК «Соломон»

12.01.2024

 Новости Алтай

«Советский задел, на котором мы продолжаем выезжать»: кто виноват в коммунальных авариях по всей России

12.01.2024

 Новости Алтай

Экономист Георгий Остапкович: «Главная причина того, что экономика в России не упала, — сам бизнес»

12.01.2024

 Новости Алтай

Мощные вспышки весь год: ученые обещают шквал магнитных бурь — как к нему подготовиться

12.01.2024

 Новости Алтай

Куда квартирам еще дорожать? Крупные российские банки вслед за Сбером требуют от строителей денег за ипотеку

12.01.2024

 Мир

Пока вы спали, в мире, похоже, началась новая военная операция.

12.01.2024

 Новости Алтай

Метель и гололедица ожидаются в Алтайском крае 12 января

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix