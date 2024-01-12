В Бийске на аукционе продали бывшее здание детского сада

На торги заявился только один участник

В Бийске провели аукцион по продаже здания с земельным участком, расположенного по адресу ул. Пугачёва, 6.

Местные жители ещё помнят, что ранее здесь – на пересечении ул. Пугачева и ул. Ленинградской располагался детский сад “Почемучка”.

Решение об условиях приватизация здания было принято осенью 2023 года.

Что интересно, в сопроводительных документах дата постройки здания не указана, зато говорится, что в целом техническое состояние – удовлетворительное, есть централизованное отопление и водоснабжение.

На участие в объявленном муниципалитетом аукционе была продана лишь одна заявка. В итоге новому собственнику объект достался за 12,7 млн руб.

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Взято отсюда