В Бийске на фоне потепления заметили цветущие вербы

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Некоторые кустарники, как рассказали специалисты, которые располагаются вблизи коммуникаций, могут начать цвести из-за повышенного тепла в почве

В Бийске раньше обычного распустилась верба, сообщает “Бийский рабочий” .

Пушистые почки, которые прозвали котиками, заметили в самом городе и за его пределами. При этом обычное время для цветения вербы – конец марта и начало апреля.

По словам специалистов Детского эколого-туристического центра, раннее цветение вербы могло вызвать потепление. При этом они отметили, что этот кустарник можно спутать с другим – ивой.

“Действительно, у вербы бывают “копии”, например ива”, – рассказали в центре.

Однако, как объяснили эксперты, ива преимущественно встречается у водоемов, а не в городах и их окрестностях. Кроме того, верба цветет, когда ветки еще голые, а ива – только когда покрыта листвой.

Напомним, что в этом году верба в Алтайском крае уже распускалась . Пушистые почки заметили еще в начале января в Барнауле, когда в регионе стояло аномальное потепление.

Взято отсюда.

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