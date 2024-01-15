В Бийске на перекрестке Социалистическая-Можайского произошло ДТП с автобусом

Движение в настоящее время затруднено

В Бийске на пересечении улиц Социалистическая и Можайского произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, который двигался по главной дороге. Очевидно, или автобус не успел завершить маневр, или же его не пропустил автомобиль. Кто прав, кто виноват – помогут установить не только очевидцы данного ДТП, но и камеры видеонаблюдения.

Фото: Скриншот “Сотрудник”

Пока транспортные средства находятся на дороге, они фактически перекрывают ее. Проезд здесь невозможен. Однако легковые автомобили и даже маршрутные такси смело движутся по пешеходной зоне, причем, даже “в две полосы”.

Фото: Скриншот “Сотрудник”

Обновлено: После приезда сотрудников ГИБДД, транспортные средства были расположены так, чтобы они не мешали движению.

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Взято отсюда