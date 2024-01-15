ДТП в Бийске Фото: t.me/bskgram

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекиции, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. О пострадавших не сообщается

В Бийске на пересечении улиц Социалистической и Можайского произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, сообщает “Бийский рабочий”.

По данным издания, автомобиль в момент ДТП двигался по главной дороге.

Из-за аварии проезд на участке оказался перекрыт. Однако многие транспортные средства объезжали место ДТП по пешеходной зоне.

После приезда сотрудников ГИБДД участники ДТП освободили дорогу для транспорта.

Ранее сообщалось, что в алтайском районе столкнулись ВАЗ-21074 и Тoyota Harrier. В результате случившегося пострадали три человека.

Взято отсюда