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В Бийске на входе в парк Победы появятся арки

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В Бийске на входе в парк Победы появятся арки

Администрация Бийска ищет подрядчика для ремонта парка

Парк Победы, который расположен рядом с коммунальным мостов в Бийске, по итогу голосования стал одни из объектов, который благоустроят в 2024 году. Сейчас муниципалитет уже ищет подрядчика для работ.

Город готов выделить на преображение парка до 37,2 млн руб.

В парке обновят покрытия, обустроят пандусы, местами проведут выкорчевывание старых деревьев и посадку молодых, обновится лестница. В парке установят новые фонари, светильники которых будут выполнены в виде шаров. Появятся новые скамейки со спинками и навесы-перголы.

Арки в парке Победы. Фото: из конкурсной документации

Кроме того на входе в парк появятся арки. На одной будет нанесено название парка, другая будет выполнена в светах георгиевской ленточки.

Администрация города объявила аукцион по поиску исполнителя работ, которые должны будут начаться не позднее 15 мая, а к концу августа уже – быть завершены.

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Взято отсюда

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