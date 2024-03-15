В Бийске на выборах президента РФ работают общественные наблюдатели

Наблюдатели отметили высокую активность избирателей в первый день выборов
В Бийске активно работает мобильная группа Центра общественного наблюдения за выборами президента РФ Общественной палаты Алтайского края по городу Бийску и Бийскому району.
В состав мобильной группы наблюдателей входят Карпова Маргарита (председатель Общественной палаты Бийска), Евгений Овчинников (член Общественной палаты Алтайского края) и Александр Сигарев (член Общественной палаты Бийска).
Наблюдатели посетили 14 избирательных участков и отметили высокую активность избирателей в первый день выборов. Все комиссии работают в штатном режиме, нарушений нет.
Наблюдатели от Общественной палаты РФ есть на всех проверенных участках.
погода на 14 дней , погода село район ,
Взято отсюда