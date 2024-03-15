В Бийске на выборах президента РФ работают общественные наблюдатели

Наблюдатели отметили высокую активность избирателей в первый день выборов

В Бийске активно работает мобильная группа Центра общественного наблюдения за выборами президента РФ Общественной палаты Алтайского края по городу Бийску и Бийскому району.

В состав мобильной группы наблюдателей входят Карпова Маргарита (председатель Общественной палаты Бийска), Евгений Овчинников (член Общественной палаты Алтайского края) и Александр Сигарев (член Общественной палаты Бийска).

Наблюдатели посетили 14 избирательных участков и отметили высокую активность избирателей в первый день выборов. Все комиссии работают в штатном режиме, нарушений нет.

Наблюдатели от Общественной палаты РФ есть на всех проверенных участках.

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Взято отсюда