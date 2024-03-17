В Бийске на выборы президента РФ пришли Дед Мороз и Снегурочка

17 марта 2024 года в Алтайском крае стартовал третий день голосования на выборах Президента Российской Федерации
В Бийске на один из избирательных участков пришли Дед Мороз и Снегурочка, сообщает “Бийск официальный”.
Неожиданные гости быстро проголосовали и отправились дальше готовить подарки для маленьких бийчан к празднованию Нового года.
Отметим, что 17 марта 2024 года в Алтайском крае стартовал третий день голосования на выборах Президента Российской Федерации.
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