В Бийске на ул. Васильева водитель рейсового автобуса сбил пешехода

Пешеход получил травмы различной степени тяжести

В Бийске 22 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие – водитель рейсового автобуса совершил наезд на пешехода, сообщает “Госавтоинспекция Алтайского края”.

Авария произошла в 13 часов 10 минут на ул. Васильева в районе дома 59/2. По предварительным данным, 52-летний водитель-мужчина, управляя автобусом ПАЗ-4234, двигающимся по городскому маршруту № 35, со стороны ул. Социалистическая в направлении пер. Николая Липового, допустил наезд на пешехода-женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести, госпитализирована.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе персональные данные.

По данному факту ДТП назначено проведение проверки.

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Взято отсюда