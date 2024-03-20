В Бийске на затопленные талой водой улицы направляют до пяти единиц техники

Как только вода на дороге будет убрана, на маршрут выйдет общественный транспорт

Воды по колено – так описывают улицу Социалистическую бийчане, которые вынуждены передвигаться по ней на личном или общественном транспорте. Первый – выходит из строя, второй – отказывается работать в таких условиях.

Машину теперь в ремонт, – рассказывают первые пострадавшие. – Чтобы вытащить машину, пришлось выходить и в ледяной воде цеплять трос!

Застряли посередине лужи на Социалистической улице. Машина встала! Выйти возможности нет, воды – по колено. Была возможность объехать по другой дороге, но ее почему-то перекрыли.

1 из 19 ул. Социалистическая. Лужи. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" ул. Социалистическая. Лужи. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" ул. Социалистическая. Лужи. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" ул. Социалистическая. Лужи. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" ул. Социалистическая. Лужи. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" ул. Социалистическая. Лужи. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" ул. Социалистическая. Лужи. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" ул. Социалистическая. Лужи. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" ул. Социалистическая. Лужи. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" ул. Социалистическая. Лужи. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" ул. Социалистическая. Лужи. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" ул. Социалистическая. Лужи. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" ул. Социалистическая. Лужи. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" ул. Социалистическая. Лужи. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" ул. Социалистическая. Лужи. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" ул. Социалистическая. Лужи. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" ул. Социалистическая. Лужи. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" ул. Социалистическая. Лужи. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" ул. Социалистическая. Лужи. Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Как пояснили в городской администрации, к работам на проблемной улице уже приступили.

– Будет задействовано пять единиц техники, – сообщили “БР”.

Бийчане просят администрацию также как-то обозначить опасные участки, пока укрытые водой, установить ограждения в ямах, “глубина которых превышает нормативную”. Проблемы есть и у ребят – до школы многие добираются уже с мокрыми ногами.

– На ул. Л.Толстого у школы “зебра” под воду ушла, и это еще не весь снег растаял. – Барнаульский взвоз, подъем на Яминскую, вообще рекой бежит, так как слив забит. Дети ходят по обочине, нет тротуара. – Составьте карту, где в какое время откачивают, чтобы можно было ехать. До АБ как доехать без луж ? Плывем и боимся.

ул. Социалистическая. Лужи. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Как сообщают в мэрии, задействованы все силы техники, работа по откачке талой воды с самых проблемных участков ведется непрерывно. Чаще всего, спецмашины работают точечно, но в случае крайней необходимости, на объект направляется сразу несколько единиц. Об эффективной работе говорят благодарности в чате главы города.

– Огромное спасибо за оперативность! Утром уже техника работала на пересечении ул. Красильникова и ул. Сосновой. Убедилась, что связь администрации и народа работает.

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Взято отсюда