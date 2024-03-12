В Бийске началась подготовка к строительству школу

В Бийске завершена разработка проектно-сметной документации на здание школы №31, которая будет вмещать 350 учеников.

Как рассказал глава Бийска Виктор Щигрев, средства на разработку документации выделил Алтайский край. Сейчас идет проверка документов и оперативно устраняются выявленные замечания. Пока не будет дана положительная экспертная оценка, строительство школы не начнется.

Виктор Щигрев подчеркнул, что никакие иные средства, кроме как на разработку проектно-сметной документации, школе №31 ранее не выделялись. Согласно законодательству, невозможно выделить средства из бюджета до утверждения проекта.

«Поэтому разговоры о том, что деньги якобы были выделены на 31-ю школу, а затем их забрали на какой-то другой объект, не соответствуют действительности», — отметил глава наукограда.

После получении положительного заключения школа №31 будет включена в краевую адресную инвестиционную программу. После начала строительства будет создана рабочая группа с участием специалистов и неравнодушных жителей поселка Нагорный, которые будут контролировать ход работ и владеть всей объективной информацией по объекту.

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