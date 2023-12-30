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В Бийске напали на мужчину и забрали у него более 200 тысяч рублей

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В Бийске напали на мужчину и забрали у него более 200 тысяч рублей

Полиция Фото: МВД

Соседка отпугнула нападавших, которые избили мужчину, забрали у него деньги и скрылись в неизвестном направлении. Сотрудники полиции вскоре их задержали

В Бийске злоумышленники напали на 46-летнего мужчину и похитили у него деньги, сообщает МУ МВД России “Бийское”.

38-летняя бийчанка сообщила полицейским, что около дома на улице Разина неизвестные напали на ее соседа. Правоохранители выехали на место.

Потерпевший сообщил, что на парковке к нему подбежал мужчина и распылил в лицо газовый перцовый баллончик. Тогда бийчанин направился в сторону подъезда. В этот момент нему подбежали трое злоумышленников и стали избивать. Их спугнула соседка, которая крикнула в окно.

В итоге преступники забрали у бийчанина около 240 тысяч рублей и наручные часы.

Полицейские установили личности нападавших и задержали их. Ими оказались 33-летний житель Бийского района, 36-ти и 25-летние бийчане. Все ранее судимые. Они признались в содеянном.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Барнауле парень до смерти забил человека молотком из-за денег.

Взято отсюда

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