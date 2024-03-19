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В Бийске направили в суд дело об отравлении 28 посетителей кафе быстрого питания

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В Бийске направили в суд дело об отравлении 28 посетителей кафе быстрого питания

Уголовное дело было возбуждено в отношении 29-летнего фактического владельца кафе за оказание услуг ненадлежащего качества

В Бийске направили в суд уголовное дело в отношении 29-летнего владельца кафе быстрого питания, в котором в сентябре 2022 года отравились 28 посетителей. Владелец кафе обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщили в СК и прокуратуре Алтайского края.

Установлено, что в сентябре 2022 года 28 гражданам, которые посетили кафе, понадобилась медицинская помощь. Самочувствие людей ухудшилось, а в дальнейшем они лечились от сальмонеллеза. Все заболевшие рассказали, что ели шаурму и соусы к ней в местном кафе быстрого питания.

По версии следствия, мужчина организовал в арендованном помещении точку общепита и готовил сам, несмотря на отсутствие необходимого допуска и личной санитарной медицинской книжки. Антисанитарные условия и нарушения при хранении сырой продукции привели к отравлению людей.

Суду предстоит дать окончательную юридическую оценку произошедшему.

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Взято отсюда

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