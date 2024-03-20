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В Бийске не планируют возвращаться к практике ремонта дорог кирпичами

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В Бийске не планируют возвращаться к практике ремонта дорог кирпичами

Водители Бийска отмечают, что весной на улицах появилось много ям

Тема состояния дорог по весне становится как никогда актуальна. Мало того, что активно тающий снег образует глубокие лужи на дорогах города, так еще и под этими лужами таятся опасные ямы. 

Когда в городе начнется ямочный ремонт? Такой вопрос все чаще задают бийчане в социальных сетях. 

В телеграм-канале мэра Бийска представители администрации отвечают:

“Ямочный ремонт возможно производить только в стабильную теплую погоду”.

При этом в марте прошлого года ямочный ремонт начали уже в марте. Как поясняли в мэрии, для этого использовали технологию холодного асфальта, так как именно она предназначена для переходных температур. В этом году дорожников уже наблюдали на пер. Коммунарском. 

Пока в основном вся работа сводится к подсыпке, но водители отмечают, что инертные материалы тут же растаскиваются колесами и вымываются водой. 

Добрым словом в сети даже вспомнили метод, когда с приходом весны ямы на дорогах закладывали кирпичами в ожидании погоды, которая позволила бы приступить к ремонту асфальтом. 

Кстати, нынешний градоначальник Виктор Щигрева в годы своего руководства дорожным отделом администрации Бийска тоже называл этот метод довольно эффективной временной мерой. Во всяком случае кирпичи не так быстро вылетают из ям, как щебень и песок 

Пока же, как пояснили “БР” в администрации города, возвращаться к этому виду ремонта в Бийске не планируют. По всей видимости, помнят, как бийское ноу-хау иронично высмеяли даже на федеральных телеканалах. 

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Взято отсюда

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