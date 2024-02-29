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В Бийске не разрешили строить объекты общепита и развлечения у дамбы

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В Бийске не разрешили строить объекты общепита и развлечения у дамбы

Интерес вызвал пустырь у поворота на Зеленый Клин

В бийскую комиссию по землепользованию и застройке поступило заявление о выдаче разрешения на использование земельного участка для размещения на нем объектов общественного питания и развлечения.

Речь идет о территории рядом с заправочной станцией на повороте от Зеленого Клина к «Ленте». Сейчас здесь за покосившемся старым забором пустырь – по всей видимости, когда-то здесь был дом, но сейчас вся территория заросла бурьяном и кустарником.

В администрации провели публичные слушания, по результатам которых комиссия пришла к выводу, что запрашиваемое разрешение на не может быть предоставлено.

Дело в том, что часть участка согласно проекту дороги, которая должна появиться вдоль дамбы, попадает на территорию размещения будущего объекта.

Кроме того согласно Генплану этот участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

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Взято отсюда

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