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В Бийске не все автобусы вышли на маршрут № 77 из-за большой лужи

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В Бийске не все автобусы вышли на маршрут № 77 из-за большой лужи

20 марта отдельные водители городского транспорта Бийска не вышли на маршрут № 77 из-за большой лужи на ул. Социалистической.

С тех пор, как температура в городе вышла в плюс, снег в прилегающих к ул. Социалистической садоводствах начал таять, и она стала, по словам бийчан, непригодной для проезда.

Фото: video.digibi.ru

Уровень воды на дорогах наукограда в целом также вырос. Влага может проникнуть в салон общественного транспорта. Водители автобусов и маршруток не хотят рисковать и портить технику. После внезапной «забастовки» водителей работники ЖКХ приступили к оперативному устранению последствий половодья. Они начали откачивать воду на дорогах, создавать временные земляные насыпи.

В мэрии уточнили, что часть автобусов маршрута № 77 перенаправили по ул. Гейдека. Спецтехника с 9 часов утра 21 марта оперативно откачивает воду из «нерукотворного озера». Сотрудники коммунальных служб планируют дежурить на объекте, пока дорога не станет пригодной для проезда.

Городские власти напоминают: на ул. Социалистической есть стационарная ливневая канализация и насосная станция. Она перекачивает воду круглосуточно. Однако ночью дождеприемники замерзают, лед приходится разбивать техническим способом, а потом уже удалять воду. Где нет ливневки, сотрудники ЖКХ откачивают воду машинами, уточнил заместитель главы Бийска по ЖКХ, энергетики, транспорту и связи Александр Заровняев

В числе других проблемных улиц Бийска горожане называют ул. Севастопольскую и Иртышскую. Как сообщили в администрации Бийска, в день спецтехника совершает от 10-15 рейсов, наполняя цистерны объемом от 8 до 15 кубов.

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Взято отсюда.

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