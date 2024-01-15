В Бийске неизвестные сожгли автомобиль депутата городской Думы

Ущерб составил более 3 млн рублей

В Бийске возбудили уголовное дело по факту поджога автомобиля Toyota Fortuner.

Неизвестные около 2 часов ночи 14 января подожгли внедорожник в районе АБ.

По данным “БР” речь идет об автомобиле, принадлежащем Анатолию Чую, депутату городской Думы. Ущерб от утраты машины 2021 года оценен примерно в 3,6 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по статье “Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом”.

В полиции Бийска факт происшествия подтвердили.

точная погода день , точная погода на 10 дней ,

Взято отсюда