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В Бийске неизвестные сожгли «Тойоту» депутата гордумы: возбуждено уголовное дело

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В полиции рассказали об инциденте

В Бийске неизвестные сожгли «Тойоту» депутата гордумы: возбуждено уголовное дело

В ночь на 15 января неизвестные в Наукограде сожгли внедорожник «Тойота-Фортунер», пишет «Бийский рабочий». По его данным, машина принадлежала депутату гордумы и главе «Водоканала» Анатолию Чую.

Полицейские Бийска подтвердили факт поджога машины и уточнили, что ущерб составляет примерно 3,6 миллиона рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю NGS22.RU прокомментировали инцидент, но имя владельца авто не назвали:

— Сегодня в 02:15 в Бийске, на улице Кутузова сгорел автомобиль. Следственно-оперативная группа немедленно выехала на мест. Когда группа прибыла на место, он уже сгорел. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Также предпринимаются меры по задержанию возможного подозреваемого.

В Бийске неизвестные сожгли «Тойоту» депутата гордумы: возбуждено уголовное дело

46-летний Анатолий Чуй возглавил «Водоканал» Бийска полгода назад — летом 2023-го. Годом ранее, в 2022-м, предприятие понесло убытки, около ста миллионов рублей. Якобы из-за того, что ему достались маленькие котельные, которые обычно «Водоканал» не обслуживает. Об этом писал «Бийский рабочий». В Думе Чуй руководит комитетом по законности и местному самоуправлению.

Ранее, в 2018 году, Чуй покинул пост зампреда думы после предписания прокуратуры, писал тогда «Банкфакс». По закону «О противодействии коррупции» муниципальную должность нельзя совмещать с бизнесом.

По данным Rusprofile, полный тезка Чуя, Анатолий Николаевич руководил сразу несколькими компаниями. На данный момент, почти все из них ликвидированы. Осталась только одна — ООО «Торгинвест». Фирма специализируется на управлении собственным или арендованным имуществом. Сейчас ее возглавляет Ольга Александровна Чуй.

Взято Источник
15.01.2024

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