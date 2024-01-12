Полиция Фото: МВД

Камеры видеонаблюдения зафиксировали звуки выстрелов. Оказалось, что случаи “расстрела” автомобилей в этом доме происходят периодически

Жительница Бийска Ирина Селезнева рассказала, что неизвестный обстрелял ее автомобиль возле дома, сообщает “Бийский рабочий”.

10 января она привезла ребенка из школы домой и поставила машину на парковке.

“Мы зашли домой и буквально через 30 минут сработала сигнализация, – рассказывает она. – Я выглянула в окно, а стекло машины уже на земле – кто-то стрелял”.

Во время осмотра женщина нашла на месте круглые золотистые пули.

По словам горожанки, автомобиль никому не мешает во дворе, с соседями у нее нет конфликтов. Женщина считает, что попросту стала жертвой хулиганства.

Участок, где был припаркован автомобиль со спецзнаком (в машине перевозится ребенок с инвалидностью), попал в обзор камеры соседнего дома. На видео слышны звуки выстрелов.

Чтобы уладить вопрос миром, горожанка разместила объявления у подъездов, сделала посты в соцсетях. Однако не дождавшись реакции, 11 января женщина обратилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе МУ МВД России “Бийское”, в настоящий момент по данному факту проводится предварительная проверка, действия стрелка могут попасть под статью о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай пьяный мужчина расстрелял из ружья двух человек. Одному он попал в бедро, второй скончался на месте. Злоумышленник скрылся, выбросив оружие.

Взято отсюда