В Бийске “неотложка” и контакт-центр в новогодние каникулы работают без выходных

Неотложная медпомощь нужна пациентам с острыми заболеваниями или обострениями хронических, то есть в тех случаях, когда нет угрозы жизни

В Бийске бригады неотложной медицинской помощи и контакт-центр работают все январские каникулы без выходных, сообщает “Городская больница №2 Бийска”.

Терапевты и узкие специалисты городской больницы № 2 будут принимать пациентов – 3, 5 и 8 января.

Отметим, что хирургический кабинет 3 января будет работать на площадке поликлиники № 4 -ул. Разина, 61, а 5 января на площадке поликлиники № 3 – ул. Петрова, 30.

Подробную информацию о работе поликлиник в новогодние каникулы можно уточнить по телефону единого контакт-центра городской больницы № 2: 8(3854)255-178

Телефон для вызова бригады неотложной медицинской помощи: 103

Кроме того, экстренная помощь в стационаре городской больницы № 2 будет оказываться в круглосуточном режиме.

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Взято отсюда