В Бийске несовершеннолетний пострадал в ДТП, когда шел по пешеходному переходу

Ребенок получил телесные повреждения

15 января в 19 часов 10 минут в Бийске произошло ДТП с участием водителя иномарки и пешехода, сообщает Госавтоинспекция МУ МВД России «Бийское».

Авария произошла на ул. Советской в районе дома № 68. Предварительно установлено, что 42-летний водитель-мужчина, управляя автомобилем Mazda Premacy от пер. Коммунарский по ул. Советской в направлении ул. Училищный, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода-мальчика, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 13-летний ребенок получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь, не госпитализирован.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

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Взято отсюда