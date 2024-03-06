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В Бийске ночью произошел пожар в квартире, пострадала женщина

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В Бийске ночью произошел пожар в квартире, пострадала женщина

Пожарные вывели из задымленного подъезда пять человек, одну женщину госпитализировали с отравлением угарным газом

В Бийске среди ночи произошел пожар в квартире на первом этаже девятиэтажки по улице Декабристов, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, шедший из квартиры дым уже распространялся по подъезду. 10 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.

Пожарные вывели из задымленного подъезда пять человек. С отравлением угарным газом госпитализирована 57-летняя женщина. Пожар ликвидировали на площади 5 кв.м., его причина устанавливается.

В тушении пожара участвовали 9 человек личного состава, были задействованы две автоцистерны и автолестница.

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Взято отсюда

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