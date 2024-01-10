В Бийске новогодняя вечеринка закончилась кражей

В первый день 2024 года бийчанка обратилась в отдел полиции с заявлением о краже телефона

В Бийске празднование Нового года для 52-летней женщины закончилось неожиданной пропажей смартфона, а 1 января началось с заявления в отдел полиции о краже, сообщает МУ МВД России “Бийское” в своем телеграм-канале.

Как говорит пострадавшая, она встречала новогоднюю ночь в компании знакомого мужчины. Все употребляли спиртные напитки и веселились, однако когда приятель покинул праздничное мероприятие, женщина не смогла найти свой телефон.

Правоохранители установили, что 33-летний бийчанин прихватил смартфон своей знакомой и благополучно сдал его в ломбард.

В содеянном мужчина признался. По данному факту возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято.

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Взято отсюда