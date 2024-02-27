реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Бийске ограничат теплоснабжение 28 домов в связи с работами на теплосети

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Бийске ограничат теплоснабжение 28 домов в связи с работами на теплосети

Ремонтная бригада приступит к работам в 9.00. Планируемое время отключения – не более шести часов

27 февраля в Бийске в связи с внеплановыми работами на теплосети ограничат теплоснабжение 28 жилых домов, сообщает СГК. По этой причине жители могут сегодня ощущать снижение параметров тепла. 

Специалисты будут проводить текущий ремонт в тепловой камере без вскрытия грунта. Подачу ресурса ограничат ближайшим к месту проведения работ жилым домам и административным зданиям. 

Адреса всех объектов (жилых домов и административных зданий):

  • Военный 1-й городок, 59, 60, 61, 98, 99, 100, 101, 102, 122, 132, 142, 154, 157,
  • Иркутская, 1/16, 1, 1 а, 12, 1/17, 1/18 пристр, 1/2, 1/167, 1 (1/180), 1/180 пристр, 1/3, 1/191, 1/20, 1/30, 1/31, 1/38, 1/4, 1/41, 1/42, 1/48, 1/50, 1/8,
  • Короленко, 33, 35, 37, 37/2, 41/1, 41/1а, 41/2, 41/3,
  • Литейный, 25, 23,
  • Мичуринский, 34,
  • Муромцевский, 11, 13, 6,
  • Мухачева, 248/1, 256/2, 256/3, 260,
  • Васильева, 4а,
  • Шевченко, 32, 47.

Ремонтная бригада приступит к работам в 9 часов. Планируемое время отключения потребителей – не более шести часов.

погода на 10 , погода в петербурге ,

Взято отсюда

горняк22 телеграм
В США считают, что истребители F-16 прибудут на Украину в этом году

В США считают, что истребители F-16 прибудут на Украину в этом году

Многоцелевые легкие истребители F-16 прибудут на Украину в 2024 году. Об этом…

Узнать больше
Челябинские врачи помогли родить женщине с врастанием плаценты и миомой

Челябинские врачи помогли родить женщине с врастанием плаценты и миомой

Врачи Челябинска успешно прооперировали беременную женщину с множественной миомой. Об этом…

Узнать больше
Умер муж двоюродной племянницы королевы Елизаветы II леди Габриэллы Томас Кингстон

Умер муж двоюродной племянницы королевы Елизаветы II леди Габриэллы Томас Кингстон

На 46-м году жизни скончался муж двоюродной племянницы королевы Елизаветы…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp