В Бийске ограничат теплоснабжение 28 домов в связи с работами на теплосети

Ремонтная бригада приступит к работам в 9.00. Планируемое время отключения – не более шести часов

27 февраля в Бийске в связи с внеплановыми работами на теплосети ограничат теплоснабжение 28 жилых домов, сообщает СГК. По этой причине жители могут сегодня ощущать снижение параметров тепла.

Специалисты будут проводить текущий ремонт в тепловой камере без вскрытия грунта. Подачу ресурса ограничат ближайшим к месту проведения работ жилым домам и административным зданиям.

Адреса всех объектов (жилых домов и административных зданий):

Военный 1-й городок, 59, 60, 61, 98, 99, 100, 101, 102, 122, 132, 142, 154, 157,

Иркутская, 1/16, 1, 1 а, 12, 1/17, 1/18 пристр, 1/2, 1/167, 1 (1/180), 1/180 пристр, 1/3, 1/191, 1/20, 1/30, 1/31, 1/38, 1/4, 1/41, 1/42, 1/48, 1/50, 1/8,

Короленко, 33, 35, 37, 37/2, 41/1, 41/1а, 41/2, 41/3,

Литейный, 25, 23,

Мичуринский, 34,

Муромцевский, 11, 13, 6,

Мухачева, 248/1, 256/2, 256/3, 260,

Васильева, 4а,

Шевченко, 32, 47.

Ремонтная бригада приступит к работам в 9 часов. Планируемое время отключения потребителей – не более шести часов.

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Взято отсюда