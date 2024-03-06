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В Бийске ожидают рост средней зарплаты по крупным предприятиям до 49 тыс. рублей

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В Бийске ожидают рост средней зарплаты по крупным предприятиям до 49 тыс. рублей

По данным статистики под конец 2023 года средний размер зарплаты в регионе превысил 60 тыс. руб.

В Алтайкрайстате подсчитали средний размер заработной платы по региону на конец 2023 года. Так, в декабре этот показатель составил 60,5 тыс. руб. 

В службе статистики это связывают с выплатами в конце года – премиями и 13-й зарплатой. А в целом по итогам года средний размер заработной платы в Алтайском крае составил более 45 тыс. руб. 

В Бийске также ждут рост доходов горожан. Как ранее сообщали чиновники администрации Бийске, в плане-прогнозе социально-экономического развития города на ближайшие три года значится рост зарплат населения до 49 тыс. руб. в 2024 году. Касается это оплаты труда работников крупных и средних предприятий Бийска. 

Напомним, по данным управления стратегического развития и экономики города в первом полугодии 2023 года средний размер заработной платы в Бийске составил 33 тыс. руб.

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Взято отсюда

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